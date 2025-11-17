Detenido con dos kilos de hachís y más de 44.000 euros en su casa en Tenerife

Un hombre de 54 años fue detenido en el municipio de Santa Cruz de Tenerife como presunto autor de un delito de tráfico de droga y violencia doméstica. El mencionado individuo tenía en su vivienda dos kilos de hachís y más de 44.000 euros en efectivo, según confirmaron profesionales de la Policía Nacional.

Agentes de este cuerpo de seguridad fueron requeridos por los integrantes de la Policía Local tras una intervención en un domicilio con una persona que presentaba un estado de ansiedad y agresividad, en la que observaron la presencia de droga en el piso.

Actitud violenta hacia su madre

Los hechos tuvieron lugar en una casa del barrio de Ofra tras una llamada que alertaba que un varón de 54 años se encontraba agitado y agresivo con su madre.

Los agentes de la Policía Local lograron estabilizar al vecino con ayuda de los servicios sanitarios presentes en el lugar. En ese momento observaron la presencia, sobre una mesa, de varias tabletas de hachís, un cuchillo de grandes dimensiones y dinero en efectivo, por lo que, tras precintar la vivienda, dieron cuenta a la Policía Nacional para que intervinieran.

En las labores de detección del dinero en efectivo y de la sustancia estupefaciente también colaboró la Unidad Canina del cuerpo local de seguridad.

Autorización judicial

Una vez recabada la información y tras las oportunas gestiones de investigación, los agentes de la Policía Nacional proceden a la entrada y registro, previa autorización judicial. En el citado hogar los funcionarios se incautaron de dos kilogramos de hachís y un total de 44.483 euros en efectivo.

Finalmente, el hombre fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.