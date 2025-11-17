Detenida por transportar cocaína en su coche en El Hierro

Guardias civiles pertenecientes al puesto principal de Valverde detuvieron a una mujer de 51 años de edad, y residente en la isla de El Hierro, que está acusada de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los agentes realizaban un punto de verificación de vehículos y personas. Durante dicho control dieron el alto a un coche cuya conductora levantó las sospechas de los mencionados funcionarios.

Los integrantes del Instituto Armado procedieron a revisar superficialmente el vehículo y localizaron en el interior del mismo más de 35 gramos de lo que parecía una sustancia estupefaciente. Tras ser sometida a la prueba de un test de drogas, los guardias confirmaron que se trataba de cocaína.

La mujer detenida, junto a las diligencias instruidas, fue remitida a la Autoridad Judicial competente.

Cabe recordar que la persona que lleve consigo más de 7,5 gramos de cocaína puede ser detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, pues se considera que, a partir de esa cantidad, supera el máximo para el consumo propio.