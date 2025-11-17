Un conductor atrapado tras chocar su camión contra una casa en Tenerife

Un aparatoso accidente registrado en la mañana de este lunes en Tacoronte dejó a un conductor atrapado después de que el camión que conducía chocara contra una vivienda. El siniestro ocurrió en la carretera insular que conecta el municipio con Valle de Guerra y Tejina, a pocos metros del Mercadillo local.

Según los primeros testimonios, el chófer, que manejaba un camión de distribución de mercancías, perdió el control del vehículo en un tramo donde la calzada estaba mojada, lo que podría haber contribuido a la maniobra fallida.

Antes de empotrarse contra la fachada de la casa, el camión impactó contra un Fiat que circulaba por la vía. Tras el choque, el conductor quedó atrapado en la cabina, aunque permanecía consciente, según señalaron testigos presenciales.

La sala operativa del 1-1-2 Canarias activó de inmediato a la Policía Local de Tacoronte, a efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife del parque de San Benito y a personal sanitario de una ambulancia, que trabajaron en la estabilización del afectado y en la aseguración de la zona.

Las fuerzas de seguridad investigan ahora las causas del accidente y tratan de determinar si el siniestro estuvo relacionado con una velocidad inadecuada del camión en un punto donde la carretera se encontraba resbaladiza por la humedad. Vecinos de la zona aseguran que el tramo presenta problemas recurrentes cuando llueve, lo que incrementa el riesgo de pérdidas de control.

El incidente ha generado preocupación entre residentes y comerciantes, que reclaman medidas para mejorar la seguridad vial en un corredor que registra un tráfico constante entre los núcleos del norte de Tenerife.