Tres heridos tras la colisión de cuatro vehículos en la TF-5, a la altura de Santa Úrsula

Tres personas, de entre 27 y 44 años de edad, han resultado heridas en la tarde del sábado tras producirse la colisión de cuatro vehículos en la TF-5, en el punto kilométrico 30, en sentido norte, a la altura del municipio de Santa Úrsula, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:23 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión múltiple de cuatro vehículos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a tres afectados y los trasladó al Hospital Universitario de Canarias y a Hospiten Rambla.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.