Un parapentista herido de carácter grave en un accidente en Tenerife

Un parapentista se encuentra herido de carácter grave tras sufrir una caída en la zona de despegue de Taucho, en el municipio tinerfeño de Arona, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 15.20 horas una llamada alertó al 112 del accidente, que activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

A su llegada al lugar, el personal sanitario constató que el afectado se encontraba en una zona de difícil acceso, por lo que activó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Al llegar al lugar, los rescatadores del GES junto a Bomberos de Tenerife localizaron al afectado y procedieron a su evacuación hasta la helisuperficie de los bomberos de Adeje.

Allí, una ambulancia sanitarizada atendió al afectado y, tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.