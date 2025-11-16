Un parapentista herido de carácter grave en un accidente en Tenerife
El afectado sufrió una caída en la zona de despegue de Taucho
Un parapentista se encuentra herido de carácter grave tras sufrir una caída en la zona de despegue de Taucho, en el municipio tinerfeño de Arona, según ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Sobre las 15.20 horas una llamada alertó al 112 del accidente, que activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
A su llegada al lugar, el personal sanitario constató que el afectado se encontraba en una zona de difícil acceso, por lo que activó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
Al llegar al lugar, los rescatadores del GES junto a Bomberos de Tenerife localizaron al afectado y procedieron a su evacuación hasta la helisuperficie de los bomberos de Adeje.
Allí, una ambulancia sanitarizada atendió al afectado y, tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
- El entrenador del CD Tenerife elogia a dos jugadores por encima del resto
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- Celia Cruz reina en el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- Carreteras amplía la iluminación de las dos autopistas de Tenerife
- La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
- El Draguillo: el caserío de Polo
- La primera mujer que arbitra en el Heliodoro Rodríguez López en un siglo