Un motorista resulta herido moderado tras colisionar con un turismo en Adeje

Un motorista de 44 años resultó herido durante la noche del sábado 15 de noviembre tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la Avenida Adeje, en el municipio de Adeje.

El incidente ocurrió a las 20:02 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) recibió la alerta.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) envió una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal asistió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y lo trasladó posteriormente al Hospital del Sur. La Policía Local instruyó el atestado correspondiente y colaboró en la gestión del tráfico en la zona.