Un motorista resulta herido moderado tras colisionar con un turismo en Adeje

El hombre, de 44 años, fue trasladado al Hospital del Sur tras sufrir policontusiones

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista de 44 años resultó herido durante la noche del sábado 15 de noviembre tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la Avenida Adeje, en el municipio de Adeje.

El incidente ocurrió a las 20:02 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) recibió la alerta.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) envió una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal asistió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y lo trasladó posteriormente al Hospital del Sur. La Policía Local instruyó el atestado correspondiente y colaboró en la gestión del tráfico en la zona.

