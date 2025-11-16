Un motorista resulta herido moderado tras colisionar con un turismo en Adeje
El hombre, de 44 años, fue trasladado al Hospital del Sur tras sufrir policontusiones
Un motorista de 44 años resultó herido durante la noche del sábado 15 de noviembre tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la Avenida Adeje, en el municipio de Adeje.
El incidente ocurrió a las 20:02 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) recibió la alerta.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) envió una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal asistió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y lo trasladó posteriormente al Hospital del Sur. La Policía Local instruyó el atestado correspondiente y colaboró en la gestión del tráfico en la zona.
- Celia Cruz reina en el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- La Policía indaga el acoso a testigos en redes por el crimen de la banda de Añaza
- El entrenador del CD Tenerife elogia a dos jugadores por encima del resto
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
- El Draguillo: el caserío de Polo
- Carreteras amplía la iluminación de las dos autopistas de Tenerife
- Plan para recuperar 280 negocios de la Rambla y el barrio Salamanca en Santa Cruz de Tenerife