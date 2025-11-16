Fallece un hombre tras salirse de la vía con su vehículo en La Orotava
El helicóptero medicalizado del SUC solo pudo confirmar el fallecimiento del afectado en la TF-21
Un hombre falleció este domingo, 16 de noviembre de 2025, tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en el punto kilométrico 36 de la TF-21, en el municipio de La Orotava. El incidente ocurrió a las 12:47 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) recibió la alerta.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico, mientras que la Guardia Civil, el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Policía Local y personal del CECOPIN Tenerife acudieron también al lugar.
Los agentes facilitaron el aterrizaje de la aeronave en la zona, donde el equipo sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del conductor. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y la Policía Local colaboró con los servicios de emergencia durante la intervención.
