Un herido moderado tras una colisión entre una guagua y un turismo en Guía de Isora
El afectado tuvo que ser liberado por bomberos antes de ser trasladado a un centro hospitalario
Un hombre resultó herido de carácter moderado en un accidente de tráfico ocurrido este sábado, 15 de noviembre de 2025, en la Avenida de La Gaviota, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 18:38 horas, cuando el 112 recibió una alerta que informaba de una colisión entre una guagua y un turismo.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local.
Los bomberos tuvieron que liberar al afectado del interior de su vehículo, tras lo cual fue asistido por el personal sanitario y posteriormente trasladado a Hospiten Sur. La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y colaboró con los equipos de emergencia durante la intervención.
- El restaurante de Tenerife al que tienes que ir sí o sí: sirven los mejores churros de pescado de la isla
- Fin a las vibraciones al circular por las calles adoquinadas de la plaza del Cristo: tendrán bandas de rodadura con asfalto
- Celia Cruz reina en el cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
- Los ocho chiringuitos de la playa de Las Teresitas, de nuevo disponibles
- Condenados a pagar 30 millones a víctimas del ‘timesharing’ en Tenerife
- Viernes tenso en el Campus de Guajara por la visita sin permiso de Vito Quiles
- La Laguna llama a la calma ante el reducido alumbrado navideño del casco: «No está terminado»
- El Muñeco de Nieve de Santa Cruz de Tenerife pasará por el cirujano plástico