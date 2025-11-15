Un herido moderado tras una colisión entre una guagua y un turismo en Guía de Isora

Un hombre resultó herido de carácter moderado en un accidente de tráfico ocurrido este sábado, 15 de noviembre de 2025, en la Avenida de La Gaviota, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo a las 18:38 horas, cuando el 112 recibió una alerta que informaba de una colisión entre una guagua y un turismo.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local.

Los bomberos tuvieron que liberar al afectado del interior de su vehículo, tras lo cual fue asistido por el personal sanitario y posteriormente trasladado a Hospiten Sur. La Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y colaboró con los equipos de emergencia durante la intervención.