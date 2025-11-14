Dos heridos, uno de ellos grave, tras sufrir una caída de moto en Tenerife
El conductor sufrió policontusiones y la pasajera, un traumatismo craneal
Dos personas han resultado heridas este viernes, una de ellas de gravedad, tras sufrir una caída de una moto en la TF-21, en el punto kilométrico 66 del municipio de Vilaflor.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 13:50 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencias necesarios.
Al llegar al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los dos afectados, el conductor, de 28 años, y la pasajera, de 25. Pero, ante la gravedad de las lesiones que presentaba la mujer, se activó un helicóptero medicalizado que la trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El otro herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En concreto, la joven sufrió un traumatismo craneal de carácter grave y el varón, policontusiones de carácter moderado.
Efectivos del CECOPIN de Tenerife colaboraron con los recursos intervinientes; mientras que la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.
