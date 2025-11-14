Calcinado un coche que sufrió un incendio en Tenerife
El fuego comenzó en el motor durante la noche de este viernes
Un vehículo sufrió un incendio durante la noche de este viernes en el término municipal de La Laguna y quedó parcialmente calcinado.
El suceso se registró en la zona de La Cuesta y bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de San Benito acudieron a sofocar las llamas.
El incendio se originó en el momento en que el coche circulaba por la carretera Cuesta-Taco, para incorporarse a la Avenida de Los Menceyes, en las proximidades del inicio de la línea 2 del Tranvía.
El fuego comenzó en la parte delantera del automóvil, según se aprecia en los vídeos divulgados sobre el hecho.
Hasta el lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local de La Laguna, que cortaron la circulación en la mencionada vía para facilitar el trabajo de los equipos de seguridad y emergencias.
Según algunos testigos, los bomberos lograron apagar las llamas unos 20 minutos después de que comenzara el incendio.
