La denuncia de agresión a una mujer permite descubrir un laboratorio de cocaína y tusi en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional desmantelaron un laboratorio de cocaína y tusi en el barrio santacrucero de Tíncer. La intervención se saldó con la detención de dos hombres y la incautación de diversas sustancias estupefacientes.

Durante la madrugada del pasado 20 de octubre, los agentes recibieron una llamada alertando sobre la posible agresión de dos varones a una mujer en un domicilio ubicado en el barrio de Tíncer.

Una vez en lugar, los funcionarios actuantes pudieron percatarse de la presencia de diversos tipos de drogas en la vivienda.

Traslado de una caja fuerte

Por ello, se iniciaron las labores de investigación descubriendo que segundos antes de la llegada de los agentes uno de los varones habría bajado con una caja fuerte de su domicilio para introducirla en otro del mismo edificio.

Los agentes hallaron en la casa diversas cantidades de cocaína, tusi, hachís, marihuana y éxtasis

Recopilados indicios suficientes, los investigadores solicitaron la entrada y registro en el inmueble. De esa manera, los policías nacionales se incautaron de un total de 1.049 gramos de cocaína, 733 de tusi, 346 de hachís, 859 gramos de marihuana, 13 de éxtasis y 1800 euros en efectivo.

Los agentes arrestaron a los dos varones por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas, pasando los detenidos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó el ingreso en prisión de ambos.

Colaboración ciudadana