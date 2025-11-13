La denuncia de agresión a una mujer permite descubrir un laboratorio de cocaína y tusi en Tenerife
Los dos detenidos ingresaron en prisión tras la operación realizada por la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional desmantelaron un laboratorio de cocaína y tusi en el barrio santacrucero de Tíncer. La intervención se saldó con la detención de dos hombres y la incautación de diversas sustancias estupefacientes.
Durante la madrugada del pasado 20 de octubre, los agentes recibieron una llamada alertando sobre la posible agresión de dos varones a una mujer en un domicilio ubicado en el barrio de Tíncer.
Una vez en lugar, los funcionarios actuantes pudieron percatarse de la presencia de diversos tipos de drogas en la vivienda.
Traslado de una caja fuerte
Por ello, se iniciaron las labores de investigación descubriendo que segundos antes de la llegada de los agentes uno de los varones habría bajado con una caja fuerte de su domicilio para introducirla en otro del mismo edificio.
Los agentes hallaron en la casa diversas cantidades de cocaína, tusi, hachís, marihuana y éxtasis
Recopilados indicios suficientes, los investigadores solicitaron la entrada y registro en el inmueble. De esa manera, los policías nacionales se incautaron de un total de 1.049 gramos de cocaína, 733 de tusi, 346 de hachís, 859 gramos de marihuana, 13 de éxtasis y 1800 euros en efectivo.
Los agentes arrestaron a los dos varones por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas, pasando los detenidos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó el ingreso en prisión de ambos.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policía.es
- Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
- Canarias suspende las clases presenciales para el jueves por la borrasca Claudia
- La borrasca Claudia deja menos lluvias de las previstas en Tenerife en una noche tranquila
- La borrasca Claudia continuará en Canarias: así afectarán los últimos coletazos a la provincia occidental
- Canarias registra seis casos de clamidia al día: las mujeres jóvenes, el perfil más habitual
- Tenerife y La Palma, las más afectadas por la borrasca Claudia este jueves, según la Aemet
- Absuelta la dermatóloga tinerfeña acusada por competencia desleal
- Playa Martiánez, donde los parapentes rozan a los bañistas