Una decena de detenidos por vender artículos falsificados en Tenerife

La Policía Nacional detuvo este pasado miércoles a una decena de personas como presuntas autoras de los delitos de falsificación de productos de prestigiosas firmas que se vendían en diferentes locales de la principal zona turística del Sur de Tenerife.

Los agentes intervinieron una cantidad importante de artículos que aparentaban ser de reconocidas marcas de lujo.

Se estima que el material incautado, de haber sido auténtico y vendido a su precio real en el mercado, hubiera alcanzado una valoración próxima al millón de euros.

Brigada de Policía Judicial

La intervención fue llevada a cabo por profesionales de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría del Sur de Tenerife.

La actuación de los policías de paisano comenzó a raíz de las denuncias presentadas por los representantes de las sociedades mercantiles afectadas por la venta de efectos falsificados en tiendas de Costa Adeje y Playa de las Américas.

Además, a los funcionarios del cuerpo de seguridad les habían llegado quejas de otros comerciantes que se sienten perjudicados por estas prácticas fraudulentas, según los datos que han trascendido.

De Puerto Colón a la Milla de Oro

Los recursos policiales se dirigieron a establecimientos comerciales situados en enclaves como el centro comercial Puerto Colón, en el entorno de Palmeras del Sur-San Eugenio (Costa Adeje), así como en la Avenida de Las Américas, más conocida en los últimos años como la Milla de Oro, puesto que en la misma se concentran diversas tiendas, restaurantes u hoteles para clientes que poseen un alto poder adquisitivo.

Los policías actuaron en compañía de un abogado y un perito especializado en marcas comerciales. Cada lote de artículos localizados tuvo que ser analizado por el segundo de los profesionales para determinar si podía ser considerado una falsificación o no.

Objetos

Entre otras cosas, los agentes encontraron en los comercios efectos como bolsos, camisetas, ropa deportiva o carteras, que llevaban logos de reconocidas firmas prestigiosas a nivel internacional.

Las personas detenidas fueron puestas en libertad de inmediato y quedaron investigadas.

Entre ellas figuran ciudadanos de origen hindú, chino o marroquí. Algunos de ellos ya tienen la nacionalidad española.

Las grandes marcas se sienten muy perjudicadas a nivel económico con la venta de efectos falsificados y, por esa razón, interponen las denuncias y envían a profesionales especializados en realizar informes sobre la materia que después se entregan a la autoridad judicial.