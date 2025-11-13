Buscan al dueño de 50 gramos de hachís y cuatro de heroína olvidados en una guagua en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife encontraron hachís, heroína, una gramera y un cuchillo en el interior de una guagua. Hasta el momento no se ha localizado al dueño de las drogas.

Y es que, al detectar la entrada del perro y los funcionarios del cuerpo de seguridad en el vehículo de Titsa, los cinco pasajeros se movieron de sitio para que no se les relacionara con las sustancias estupefacientes.

En cualquier caso, la Policía Nacional continuará la investigación para tratar de identificar al individuo que introdujo las drogas en la guagua.

Intervención en un control

El pasado martes por la tarde efectivos de la Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife estaban realizando labores preventivas en el entorno del Intercambiador de Transportes y decidieron hacer un control rutinario en una guagua que debía partir hacia su destino a las 18:50 horas.

La investigación incluirá el análisis de las imágenes de las videocámaras del vehículo de Titsa

Un policía, acompañado de su perro de trabajo, accedió al interior del vehículo de transporte público. Cuando el agente canino llegó a la parte trasera de la guagua, donde se ubicaban cinco pasajeros, realizó un marcaje entre el lateral de la guagua y uno de los asientos en el que ya no había nadie sentado.

Identificados

En ese punto se encontró una pieza de 50 gramos de hachís, un cuchillo de cocina, un envoltorio con cuatro gramos de heroína y una pequeña gramera.

Ninguno de los pasajeros cercanos reconoció ser el responsable de estas sustancias, pero se les invitó a salir de la guagua y fueron cacheados e identificados.

A dos de ellos les levantaron actas por tenencia de pequeñas cantidades de hachís que portaban encima.

Finalmente, y pendientes de la visualización de las imágenes captadas por las vídeocámaras que hay en el interior de la guagua, se requisaron las sustancias y se dio cuenta de los hechos a la autoridad judicial pertinente.