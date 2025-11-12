Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un hombre tras volcar un camión en La Palma

El accidente se produjo en la LP-3, a la salida del túnel en dirección a Santa Cruz de La Palma, dejando al conductor atrapado en el vehículo

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció este miércoles tras el vuelco de un camión en la LP-3, a la salida del túnel en dirección a Santa Cruz de La Palma, en el municipio de El Paso.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 12:13 horas, informando de un camión volcado con una persona atrapada en su interior. Inmediatamente, se movilizaron los recursos necesarios, incluyendo ambulancia medicalizada y de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de La Palma, Policía Local y Guardia Civil.

Los bomberos lograron liberar al conductor, que presentaba lesiones incompatibles con la vida, según confirmaron los sanitarios desplazados al lugar.

Las autoridades policiales se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes, mientras se investigan las causas que provocaron el accidente. La vía quedó parcialmente afectada hasta la finalización de las labores de emergencia.

La borrasca Claudia deja hasta 40 litros por metro cuadrado y provoca las primeras incidencias en el aeropuerto de La Palma

Las lluvias de la borrasca Claudia ya descargan en el sur de Tenerife

Marvel's Wolverine se presenta como uno de los lanzamientos más ambiciosos de 2026

La borrasca Claudia obliga a cerrar los senderos del Teide y a activar el plan de emergencias de Tenerife

La fiscalidad, el talento y la conectividad hacen de Canarias un destino atractivo para las empresas

