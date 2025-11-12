Fallece un hombre tras volcar un camión en La Palma

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció este miércoles tras el vuelco de un camión en la LP-3, a la salida del túnel en dirección a Santa Cruz de La Palma, en el municipio de El Paso.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 12:13 horas, informando de un camión volcado con una persona atrapada en su interior. Inmediatamente, se movilizaron los recursos necesarios, incluyendo ambulancia medicalizada y de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de La Palma, Policía Local y Guardia Civil.

Los bomberos lograron liberar al conductor, que presentaba lesiones incompatibles con la vida, según confirmaron los sanitarios desplazados al lugar.

Las autoridades policiales se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes, mientras se investigan las causas que provocaron el accidente. La vía quedó parcialmente afectada hasta la finalización de las labores de emergencia.