Fallece un hombre tras volcar un camión en La Palma
El accidente se produjo en la LP-3, a la salida del túnel en dirección a Santa Cruz de La Palma, dejando al conductor atrapado en el vehículo
Un hombre de aproximadamente 60 años falleció este miércoles tras el vuelco de un camión en la LP-3, a la salida del túnel en dirección a Santa Cruz de La Palma, en el municipio de El Paso.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta a las 12:13 horas, informando de un camión volcado con una persona atrapada en su interior. Inmediatamente, se movilizaron los recursos necesarios, incluyendo ambulancia medicalizada y de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de La Palma, Policía Local y Guardia Civil.
Los bomberos lograron liberar al conductor, que presentaba lesiones incompatibles con la vida, según confirmaron los sanitarios desplazados al lugar.
Las autoridades policiales se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes, mientras se investigan las causas que provocaron el accidente. La vía quedó parcialmente afectada hasta la finalización de las labores de emergencia.
- Clases suspendidas en La Palma y modalidad telemática en toda la provincia occidental por la borrasca 'Claudia'
- Borrasca Claudia en Tenerife: la Aemet activa avisos por lluvia, viento y oleaje en Tenerife ante la llegada de la borrasca Claudia
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- La provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene más de 20 zonas inundables: consulta si tu casa o tu trabajo está en riesgo ante la llegada de la borrasca Claudia
- Canarias se blinda contra la borrasca Claudia: clases suspendidas, senderos y playas cerradas y alerta en todas las islas
- La Aemet avisa: habrá lluvias y bajada de temperaturas este martes en Tenerife