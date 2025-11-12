Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen un varón al ser sorprendido transportando 31 kilos de hachís en su vehículo en Tenerife

La sustancia estupefaciente, hachís, iba oculta en el maletero del vehículo

Fardos encontrados en el vehículo

Fardos encontrados en el vehículo / Guardia Civil

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la detección de figuras delictivas vinculadas al delito de contrabando, han detenido en Tenerife a una persona a la llegada de un buque procedente de Gran Canaria cuando portaba en su vehículo 31 kg de hachís.

Fruto del dispositivo de control efectuado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se produjo la identificación de un hombre que conducía un turismo, el cual levantó las sospechas de los agentes actuantes.

Tras inspeccionar el interior del vehículo, se localiza unos paquetes en el maletero que contenían lo que parecía ser algún tipo de sustancia estupefaciente. Al realizar el test de drogas dio resultado positivo en hachís, siendo su peso más de 31 kg, por lo que se procedió a la detención del conductor del vehículo.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la Autoridad Judicial competente.

