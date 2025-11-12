Bomberos rescatan a una persona con movilidad reducida en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife

Los Bomberos de Tenerife realizaron en la mañana de este miércoles una delicada operación de rescate y evacuación de una persona con problemas de movilidad en una vivienda situada en Santa Cruz de Tenerife.

El incidente tuvo lugar en un edificio ubicado en la Avenida de Madrid, una de las arterias principales de la capital. Debido a las características del inmueble y al estado del paciente, los efectivos tuvieron que utilizar una autoescala con camilla nido para poder descender al afectado de forma segura desde una de las plantas superiores.

Corte parcial del tráfico y coordinación con la Policía Local

Durante la actuación, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife procedieron a cortar parcialmente la Avenida de Madrid, con el fin de garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y de los transeúntes.

El operativo se desarrolló con la colaboración de los Bomberos del parque de Tomé Cano, quienes coordinaron la maniobra desde el exterior, asegurando la zona para el despliegue de la autoescala.

Una vez el paciente fue trasladado a la vía pública, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de su atención y traslado en ambulancia hasta un centro hospitalario de la capital.

Un trabajo conjunto para garantizar la seguridad ciudadana

Desde el Consorcio de Bomberos de Tenerife se destacó la importancia de la coordinación entre los distintos servicios de emergencia en este tipo de actuaciones.

En situaciones donde intervienen personas con movilidad reducida o en espacios de difícil acceso, la utilización de equipos como la autoescala y la camilla nido resulta esencial para realizar el rescate de manera rápida y segura.

Los Bomberos del parque de Tomé Cano son uno de los equipos más activos en este tipo de intervenciones urbanas, ya que cubren una amplia zona de Santa Cruz y responden ante emergencias estructurales, rescates y asistencia técnica.

Asistencia sanitaria y atención al ciudadano

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recuerda que ante cualquier situación de emergencia médica o rescate, los ciudadanos deben contactar de inmediato con el 1-1-2, el número único de emergencias en Canarias, disponible las 24 horas.

Este tipo de operativos ponen de relieve la labor coordinada entre bomberos, cuerpos policiales y servicios sanitarios, cuya intervención conjunta permite atender con eficacia a personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades de movilidad.