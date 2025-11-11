La Policía Nacional evita que una mujer se arroje al vacío desde una pasarela del aeropuerto de Tenerife Sur

Agentes de la Policía Nacional evitaron el pasado lunes 11 de noviembre que una mujer de nacionalidad polaca, de 50 años, se arrojara al vacío desde una de las pasarelas situadas en el interior del aeropuerto de Tenerife Sur, en el municipio de Granadilla de Abona.

Según fuentes policiales, la turista se encontraba desorientada y sin documentación válida cuando trataba de embarcar en un vuelo con destino a Lanzarote.

El suceso ocurrió junto a las dependencias policiales del propio aeropuerto, donde los agentes intervinieron de forma inmediata al percatarse del peligro.

La mujer, que se había dirigido hacia una de las pasarelas —de unos diez metros de altura—, se aproximó a la barandilla con intención de lanzarse. En ese momento, los agentes lograron agarrarla y ponerla a salvo, evitando un desenlace trágico.

Los agentes actuaron con rapidez y coordinación

La rápida respuesta y coordinación del personal policial fue clave para garantizar la seguridad de la mujer.

Momentos antes, los servicios de seguridad del aeropuerto habían informado a la turista de que debía acudir a las dependencias de la Policía Nacional para resolver una incidencia con su documentación.

Una vez allí, los agentes le explicaron que debía contactar con el consulado polaco para tramitar un nuevo pasaporte o documento de identidad que le permitiera viajar.

Poco después de abandonar la zona policial, la mujer se dirigió hacia la pasarela donde intentó precipitarse, pero la intervención inmediata de los agentes impidió que llegara a hacerlo.

Tras el rescate, la afectada fue atendida por los servicios médicos del aeropuerto y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, para su valoración y atención psicológica.

El aeropuerto activó el protocolo de emergencia

El aeropuerto de Tenerife Sur, gestionado por Aena, activó su protocolo de emergencia habitual ante este tipo de situaciones.

El operativo incluyó la intervención conjunta de la Policía Nacional, los servicios sanitarios aeroportuarios y el personal de seguridad privada.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que llevaron a la mujer a intentar quitarse la vida.

Por el momento, todo apunta a que se encontraba en una situación de desorientación y angustia, lo que habría motivado su comportamiento.