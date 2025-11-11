Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Clases suspendidas, fuertes vientos y riesgo de inundación por lluvias

Un muerto y dos heridas graves en un choque entre un coche y una guagua en Guía de Isora

Las heridas en el choque entre un turismo y una guagua son una niña de 11 años y una mujer

Ambulancias en la zona de Urgencias.

Ambulancias en la zona de Urgencias.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un muerto y dos personas heridas de gravedad tras el choque que se ha producido esta mañana de martes entre un coche y una guagua en Guía de Isora, en Tenerife.

Los hechos han sucedido poco antes de las 11.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que informaban de una colisión entre un turismo y una guagua en la TF-47, a la altura del Cruce de la Vera.

Las heridas, que viajaban en el turismo junto al fallecido (conductor), son una niña de 11 años y una mujer, ambas con lesiones de carácter grave.

La menor fue trasladada en un helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y la mujer en una ambulancia sanitarizada a Hospiten Sur.

En el lugar del accidente el personal sanitario del SUC también atendió a una mujer, pasajera de la guagua, herida en estado leve.

Bomberos colaboraron con el personal sanitario y aseguraron la zona, junto a los efectivos de seguridad, para la toma de tierra del helicóptero sanitario y la Guardia Civil instruyó las diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents