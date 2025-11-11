Detenido un joven en Candelaria tras ser localizado con hachís y 300 euros

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido a una persona, varón de 20 años y vecino de El Rosario, acusado de un delito de tráfico de drogas.

Los agentes se encontraban realizando un punto de verificación de vehículos y personas, cuando dieron el alto a un coche, la actitud de su conductor levantó las sospechas de los agentes actuantes.

Por estos motivos los agentes deciden comprobar el vehículo, localizando en una de las puertas un paquete con una sustancia de color marrón, que al realizarle la prueba da como resultado hachís. Además se localiza 300 euros de dinero en efectivo. Por estos hechos se procede a la detención del acusado.

El detenido junto a las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.