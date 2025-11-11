Un conductor de 80 años muere arrollado por una guagua tras incorporarse a una carretera en Tenerife

El hombre de 80 años que falleció durante la mañana de este martes en un accidente de tráfico en el municipio de Guía de Isora, en el sur de Tenerife, se incorporó con su vehículo a una carretera y fue arrollado por una guagua de Titsa.

La víctima mortal iba acompañada en el coche por una mujer de 62 años y una niña de 11. Ambas ocupantes resultaron heridas de carácter grave y fueron evacuadas a sendos centros hospitalarios.

Las dos personas adultas son de nacionalidad danesa y son residentes en Tenerife, según explicaron las fuentes consultadas.

Colisión

El siniestro vial se produjo en las inmediaciones del cruce de la carretera insular entre Armeñime y Puerto Santiago (TF-47), con el acceso a la subida a La Chiquita (TF-465).

Las víctimas circulaban en un Kia Cee'd y se incorporó a la TF-47. En ese momento, la guagua del servicio público de Transporte de Tenerife, que circulaba en dirección a Playa San Juan, colisionó contra el turismo.

Accidente mortal en el acceso a La Chiquita / El Día

El accidente de tráfico ocurrió minutos antes de las once y media. Y la sala operativa del 1-1-2 activó al helicóptero medicalizado, a tres ambulancias, una de soporte vital básico, otra sanitarizada y una tercera medicalizada.

Evacuación en helicóptero

La menor de edad sufrió lesiones de gravedad. Debido a la importancia de las heridas de la niña, la aeronave del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó a la pequeña al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc).

La mujer de 62 años fue llevada a Hospiten Sur, en Playa de las Américas, por una ambulancia medicalizada.

En el servicio también intervinieron bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tejina, policías locales de Guía de Isora y guardias civiles de Tráfico.

El Equipo de Atestados del destacamento de Granadilla se ocupó de la investigación de este siniestro vial.