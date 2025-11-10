Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El helicóptero del GES rescata a una senderista tras una caída en La Gomera

La mujer fue trasladada al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe con un traumatismo craneal

Una mujer de 65 años ha sido rescatada este lunes, 10 de noviembre, tras sufrir una caída mientras realizaba senderismo en La Gomera.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, los hechos ocurrieron poco antes de las 12:30 horas en el Camino Barranco Los Arcones, en el municipio de Valle Gran Rey.

Fue necesaria la asistencia del helicóptero del GES para su rescate, ya que procedió a su evacuación hasta la helisuperficie de San Sebastián de La Gomera.

Tras su aterrizaje, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la senderista, que sufrió un traumatismo craneal de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe.

Bomberos de voluntarios de Valle Gran Rey y personal de Medio Ambiente colaboraron en las tareas de rescate; mientras que la Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias pertinentes.

