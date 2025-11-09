Vacaciones trágicas en Tenerife: la mujer fallecida tras ser arrastrada por el mar llegó a la Isla en crucero por la mañana

Una jornada que debía ser de turismo y descubrimiento terminó en tragedia en la costa norte de Tenerife. Parte del grupo de personas que ayer fue arrastrado por un golpe de mar en Puerto de la Cruz —un suceso que costó la vida a una mujer y dejó varios heridos— eran pasajeros de un crucero que había llegado esa misma mañana al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Los visitantes, que habían desembarcado para realizar una excursión organizada por la isla, se encontraban en el muelle de la localidad contemplando el fuerte oleaje cuando una ola los sorprendió y los arrastró sin posibilidad de reacción. “Ninguno era bañista, simplemente observaban el mar”, explicó Sebastián Quintana, presidente de la plataforma Canarias, 1.500 km de costa, a la agencia EFE.

El balance fue devastador: diez personas afectadas, una fallecida y tres heridas de gravedad. Quintana subrayó que se trató de una de las escenas más duras que ha conocido y recordó que el suceso se produjo pese a la existencia de una prealerta por fenómenos costeros en la zona.

Otros incidentes

El mar siguió mostrando su fuerza en otros puntos de la isla. En la playa de Roque de las Bodegas, seis turistas franceses fueron arrastradospor el oleaje después de ignorar un balizamiento preventivo. Horas más tarde, un hombre fue hallado sin vida en la playa de El Cabezo, en Granadilla de Abona, a la espera de que se aclaren las causas del suceso.

Según los datos de la plataforma, la de ayer fue la jornada más trágica en los diez años de seguimiento de incidentes acuáticos en Canarias: tres personas fallecidas y quince heridas en apenas cinco horas. Quintana recordó además que el 65% de las víctimas registradas este año en accidentes de mar se encontraba en zonas con alerta activa por oleaje.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) mantiene la prealerta por fenómenos costeros en buena parte del Archipiélago, con olas que pueden alcanzar los 4 metros en el norte y oeste de varias islas. Las autoridades insisten en extremar la precaución, especialmente en miradores, muelles y paseos marítimos muy visitados por turistas y cruceristas.