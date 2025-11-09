Rescatadas tres personas en apuros que estaban agarradas a una boya en la Playa de Bajamar, en La Palma
Las dos mujeres sufrieron hipotermia, y una de ellas además un traumatismo, mientras que el hombre resultó ileso
Los recursos de emergencias han rescatado en las horas centrales de este domingo a tres personas que se encontraban en apuros en el mar y que estaban agarradas a una boya en la zona de la Playa de Bajamar, dentro del municipio de Breña Alta (La Palma).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudieron una embarcación de Salvamento Marítimo, que rescataron a dos mujeres; y Bomberos de La Palma, que hicieron lo propio con un varón.
En este sentido, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los afectados, entre ellos una mujer de 86 años con hipotermia y un traumatismo en hombro de carácter moderado, y otra mujer de 51 años que sufrió una hipotermia de carácter moderado, siendo ambas trasladadas en ambulancia al Hospital General de La Palma. Mientras, el hombre resultó ileso.
Por su parte, Policía Portuaria, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil intervinieron en el dispositivo de emergencias desplegado.
