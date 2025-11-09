Herida una joven al caer un coche 20 metros al fondo de un barranco en Tenerife

Una joven de 20 años resultó herida durante la noche del sábado después de que el coche en el que viajaba se precipitara unos 20 metros por un barranco en la zona metropolitana de Tenerife.

Tanto la víctima como su padre, que también viajaba en el turismo, salieron del mismo por sus propios medios, según explicaron las fuentes consultadas.

El accidente de tráfico ocurrió pasadas las diez y media de anoche en la Curva de Gracia, en el municipio de La Laguna, por causas que investigan agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local.

Hacia La Cuesta

Las personas afectadas circulaban en un Seat Ibiza por la Avenida de Los Menceyes desde la ciudad de La Laguna hacia La Cuesta.

Accidente en la Curva de Gracia / Pedro Fumero

Después de pasar junto a la histórica iglesia de Santa María de Gracia, el vehículo sufrió una salida de vía. Tras saltar la acera y romper una señal vertical, tiró la barandilla metálica y cayó al barranco y quedó volcado.

La mujer sufrió un traumatismo en la cabeza y fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias

Según explicaron las fuentes consultadas, la precipitación no fue directa hasta el cauce, sino que se produjo tras pasar por varios desniveles del terreno.

Recursos

La sala operativa del 1-1-2 activó a bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de San Benito, bomberos voluntarios de La Laguna, personal sanitario de una ambulancia y a agentes de la Policía Local.

La joven sufrió supuestamente un golpe en la cabeza, mientras que su padre, de 52 años, aparentemente salió ileso del siniestro vial.

El recurso sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó a la mujer hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC).