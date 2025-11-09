Herida una joven al caer un coche 20 metros al fondo de un barranco en Tenerife
Tanto la víctima como su padre salieron por su propio pie del vehículo, que quedó volcado en el cauce
Una joven de 20 años resultó herida durante la noche del sábado después de que el coche en el que viajaba se precipitara unos 20 metros por un barranco en la zona metropolitana de Tenerife.
Tanto la víctima como su padre, que también viajaba en el turismo, salieron del mismo por sus propios medios, según explicaron las fuentes consultadas.
El accidente de tráfico ocurrió pasadas las diez y media de anoche en la Curva de Gracia, en el municipio de La Laguna, por causas que investigan agentes del Grupo de Atestados de la Policía Local.
Hacia La Cuesta
Las personas afectadas circulaban en un Seat Ibiza por la Avenida de Los Menceyes desde la ciudad de La Laguna hacia La Cuesta.
Después de pasar junto a la histórica iglesia de Santa María de Gracia, el vehículo sufrió una salida de vía. Tras saltar la acera y romper una señal vertical, tiró la barandilla metálica y cayó al barranco y quedó volcado.
La mujer sufrió un traumatismo en la cabeza y fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias
Según explicaron las fuentes consultadas, la precipitación no fue directa hasta el cauce, sino que se produjo tras pasar por varios desniveles del terreno.
Recursos
La sala operativa del 1-1-2 activó a bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de San Benito, bomberos voluntarios de La Laguna, personal sanitario de una ambulancia y a agentes de la Policía Local.
La joven sufrió supuestamente un golpe en la cabeza, mientras que su padre, de 52 años, aparentemente salió ileso del siniestro vial.
El recurso sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trasladó a la mujer hasta el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Suscríbete para seguir leyendo
- Concluye la obra en las entrañas de la avenida marítima de Santa Cruz para evitar el colapso de los puentes
- Muere una mujer tras ser arrastrada por un golpe de mar en Tenerife
- Fin de semana pasado por agua en Tenerife: esta es la previsión de la Aemet
- Tres fallecidos y quince heridos durante el fuerte oleaje en Tenerife este sábado
- Cinco turistas heridos tras ser arrastrados por una ola en Tenerife
- A qué hora se juega mañana el CD Tenerife - Bilbao Athletic y cómo puedo verlo en streaming por TV o móvil
- Encuentran en Tenerife un coche de alquiler robado en Madrid hace cuatro años
- Multas de hasta 1.000 euros por groserías o conductas inadecuadas en las oficinas municipales de Santa Cruz