Tres fallecidos y quince heridos durante el fuerte oleaje en Tenerife este sábado

Una mujer de 79 años, de nacionalidad holandesa, y dos hombres fallecieron, a la vez que otras quince personas resultaron heridas de diversa consideración, durante el fuerte oleaje registrado durante la jornada de este sábado en Tenerife, después de que el Gobierno de Canarias declarara la situación de prealerta por fenómenos costeros tres días antes.

El accidente acuático en el que perdió la vida dicha ciudadana europea y otras nueve víctimas sufrieron lesiones de diversa consideración se produjo a primeras horas de la tarde en el litoral del Puerto de la Cruz.

Los otros seis afectados fueron arrastrados por un golpe de mar en la zona de Anaga, de forma concreta en el Roque de las Bodegas (Santa Cruz de Tenerife).

Todo apunta a que en ambos casos hubo una imprudencia seria por parte de los protagonistas. De hecho, las fuentes consultadas confirmaron que, en el episodio registrado en el litoral de Anaga, los turistas afectados se saltaron un balizamiento preventivo que había en el enclave.

Puerto de la Cruz

Respecto al suceso ocurrido en el Puerto de la Cruz, policías locales y otras personas que se hallaban en el lugar sacaron a todas las víctimas a tierra.

Los agentes comenzaron a realizarle maniobras de reanimación básicas a la mujer holandesa de avanzada edad. Dicha tarea fue continuada por el personal sanitario de las ambulancias, pero no dio resultado y sólo se pudo confirmar el fallecimiento, según los datos ofrecidos por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.

Tres hombres sufrieron heridas graves: uno con traumatismo de cadera, otro en varias partes del cuerpo y el tercero en una pierna. Cuatro registraron lesiones moderadas y dos afectados más, golpes leves. Varias víctimas fueron llevadas al Hospital Universitario de Canarias, otros al Hospital del Norte y el resto a Hospiten Bellevue.

La Guancha

La segunda víctima mortal se produjo en el Charco del Viento, en el litoral del municipio de La Guancha poco después de las cuatro y media de la tarde. Supuestamente, el hombre cayó al mar y sufrió unas lesiones muy graves.

El afectado fue rescatado por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). De hecho, el personal sanitario que lo atendió en el muelle del Puerto de la Cruz sólo pudo confirmar su fallecimiento.

Anaga

El personal del helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de varias ambulancias atendió a las seis personas arrastradas por un golpe de mar en el Roque de las Bodegas. Todos ellos eran turistas de nacionalidad francesa.

Los hechos ocurrieron a las once y media de la mañana. Al lugar también acudieron varias patrullas de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y de la Policía Nacional.

Las víctimas son tres mujeres y dos hombres. Una afectada fue evacuada en el helicóptero medicalizado por las lesiones que sufrió al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Granadilla de Abona

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado a primeras horas de la tarde de este sábado cuando flotaba en aguas del municipio de Granadilla. El accidente acuático se produjo en la playa de El Cabezo, en la localidad de El Médano, alrededor de las 14:00 horas.

Varias personas sacaron del agua al varón. Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas le realizaron las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las tareas avanzadas para salvar a la víctima fueron desarrolladas por los profesionales de una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Sin embargo, tales esfuerzos no dieron resultado y sólo se pudo confirmar el fallecimiento del bañista. La sala operativa del 1-1-2 también activó a agentes de la Policía Local de Granadilla, que colaboraron con el resto de recursos, así como a guardias civiles de la comarca, que realizaron las diligencias.