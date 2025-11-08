Una mujer y un menor heridos tras el choque de varios vehículos en La Laguna
Los dos afectados fueron trasladados a un centro sanitario con heridas moderadas
Una mujer ha resultado herida de carácter moderado y un niño de 11 años ha sufrido lesiones tras la colisión de varios vehículos en una calle de La Laguna (Tenerife), según ha informado este sábado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.
Los hechos registraron en la calle Rector Gumersindo Trujillo, poco antes de las doce y media de la mañana de este sábado.
Al lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal prestó la primera asistencia a los afectados. Se trata de una mujer de 41 años de edad que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo en miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladada en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
El menor, por su parte, presenta herida en miembro inferior de carácter leve, salvo complicaciones, trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Asimismo la Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.
- Detenido el entrenador de un equipo de fútbol femenino de Tenerife por presuntamente acosar sexualmente a varias menores de edad
- Tirón de orejas del Cabildo al Ayuntamiento de Arona por ceder un solar público a un circo
- Juani Padilla, director artístico y mentor de Desbocados, quinta murga que no sale al Carnaval de Tenerife: 'todavía no lo asimilo
- Tenerife celebra la Navidad con sabor local en el Gastro Navidad Market Fest 2025
- Plus anual de 400 euros para los 42.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias
- Desbocados, con 16 años de historia, quinta murga que causa baja en el Carnaval de Santa Cruz 2026
- Alquila un coche en Madrid y aparece cuatro años después en Tenerife
- La librería solidaria de Santa Cruz pide auxilio