Una mujer y un menor heridos tras el choque de varios vehículos en La Laguna

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado y un niño de 11 años ha sufrido lesiones tras la colisión de varios vehículos en una calle de La Laguna (Tenerife), según ha informado este sábado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Los hechos registraron en la calle Rector Gumersindo Trujillo, poco antes de las doce y media de la mañana de este sábado.

Al lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal prestó la primera asistencia a los afectados. Se trata de una mujer de 41 años de edad que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo en miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladada en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

El menor, por su parte, presenta herida en miembro inferior de carácter leve, salvo complicaciones, trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo la Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.