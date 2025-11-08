Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre tras ser arrastrado por un golpe de mar en Tenerife

El suceso ha tenido lugar en el muelle de Puerto de la Cruz

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Una de las personas que había caído al mar este sábado, tras un golpe de mar en Puerto de la Cruz (Tenerife), ha fallecido, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Recursos de emergencias intervienen en el lugar del incidente, que se ha registrado en el muelle del citado municipio del norte de Tenerife.

Personal del Servicio de Urgencias Canario ha confirmado el fallecimiento de una de estas personas y continúa asistiendo al resto de los afectados.

