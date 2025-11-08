Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herida una mujer tras ser atropellada en Tenerife

La afectada sufrió traumatismos de carácter moderado

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una mujer ha resultado herida este sábado, 8 de noviembre, tras ser atropellada en la carretera TF-21, en el punto kilométrico 4 aproximadamente, del municipio tinerfeño de La Victoria.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el atropello tuvo lugar sobre las 12:00 y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada, que presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado. La mujer fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente; mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.

