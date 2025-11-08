Hallan a un hombre muerto flotando en el mar en Tenerife
El cuerpo fue sacado del agua en la playa de El Cabezo, en Granadilla de Abona
El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 ha informado del hallazgo este sábado de un hombre fallecido, que fue localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona (Tenerife).
Los efectivos de emergencia acudieron al lugar tras recibir un aviso a las 14:02 de que se había sacado del agua a una persona que estaba flotando en el mar.
Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Además, el personal del Servicio de Urgencias Canario le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.
Asimismo la Policía Local colaboró con el resto de recursos de emergencias y la Guardia Civil realizó las diligencias judiciales correspondientes.
- Detenido el entrenador de un equipo de fútbol femenino de Tenerife por presuntamente acosar sexualmente a varias menores de edad
- Tirón de orejas del Cabildo al Ayuntamiento de Arona por ceder un solar público a un circo
- Juani Padilla, director artístico y mentor de Desbocados, quinta murga que no sale al Carnaval de Tenerife: 'todavía no lo asimilo
- Tenerife celebra la Navidad con sabor local en el Gastro Navidad Market Fest 2025
- Alquila un coche en Madrid y aparece cuatro años después en Tenerife
- Plus anual de 400 euros para los 42.000 beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias
- Desbocados, con 16 años de historia, quinta murga que causa baja en el Carnaval de Santa Cruz 2026
- Tirón de orejas de los artistas canarios al Ayuntamiento de Santa Cruz por el proyecto para embellecer la Rambla