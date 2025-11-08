Hallan a un hombre muerto flotando en el mar en Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes) 112 ha informado del hallazgo este sábado de un hombre fallecido, que fue localizado flotando en el mar en la playa de El Cabezo de Granadilla de Abona (Tenerife).

Los efectivos de emergencia acudieron al lugar tras recibir un aviso a las 14:02 de que se había sacado del agua a una persona que estaba flotando en el mar.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas comprobaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Además, el personal del Servicio de Urgencias Canario le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.

Asimismo la Policía Local colaboró con el resto de recursos de emergencias y la Guardia Civil realizó las diligencias judiciales correspondientes.