Grave tras chocar contra un árbol en Granadilla

Un hombre y una mujer ha resultado heridos en la noche de este viernes, uno de ellos de carácter grave, tras colisionar su vehículo contra un árbol en la TF-21, en el punto kilométrico 81 aproximadamente, en Granadilla de Abona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:39 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que, por tanto, dos personas requerían de asistencia sanitaria, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, efectivos de bomberos aseguraron el vehículo, liberaron a una mujer que había quedado atrapada en el interior del habitáculo y realizaron labores de limpieza en la calzada.

Heridos

Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado asistió a los afectados. Uno de ellos, la mujer (36 años), presentó politraumatismos de carácter grave. y precisó de traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, el hombre tenía policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladado en ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Mientras, la Guardia Civil reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.