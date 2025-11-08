Arrastrados al mar en Anaga cinco turistas franceses por el fuerte oleaje

El personal del helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha atendido este sábado, 8 de noviembre, a cinco turistas franceses que se encontraban en apuros en el mar en el litoral de Anaga.

Los citados turistas fueron arrastrados por un golpe de mar, después de que presuntamente no respetaran un balizamiento preventivo que existía en el lugar, según explicaron las fuentes consultadas.

Los hechos ocurrieron a las once y media de la mañana y, hasta el lugar, se desplazaron los equipos de emergencias, incluido varias ambulancias y patrullas de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Helicóptero del SUC. / 112 Canarias

Afectados

En concreto, los ciudadanos se hallaban cerca de la playa de Almáciga, en el embarcadero del Roque de Las Bodegas.

Las personas rescatadas son tres mujeres y dos hombres, que han sufrido diversas lesiones. De hecho, una de las afectadas fue evacuada en el helicóptero medicalizado debido a las lesiones que sufrió.

La sala operativa del 1-1-2 confirmó que no corre peligro la vida de los perjudicados en el accidente acuático.