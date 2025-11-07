Narcotráfico en Canarias: En libertad provisional los 15 detenidos por tráfico de drogas

Los quince detenidos esta semana por delitos relacionados con el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Tenerife y Gran Canaria en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional han quedado en libertad provisional.

La autoridad judicial de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Laguna les tomó declaración a los sospechosos durante la jornada de ayer.

La causa continúa bajo secreto de sumario, según los datos que han trascendido, y el juzgado no considera dar información ni siquiera sobre qué delitos se imputan a los arrestados.

Después de varios meses de investigación, integrantes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (Edoa) de la Guardia Civil y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional reventaron una operación sobre una supuesta organización dedicada a la introducción de cocaína y hachís en Tenerife, que también tenía ramificaciones en Gran Canaria.

Registros

Según los escasos datos que han trascendido, todos los apresados son de nacionalidad española, aunque oficialmente se desconoce si alguno de ellos cuenta con otros antecedentes delictivos. En la mañana del martes se desarrollaron las detenciones y registros de inmuebles.

Un amplio despliegue de agentes se concentró en una finca situada entre las localidades de Barranco Las Lajas y Agua García, en el municipio de Tacoronte.

Los investigadores pidieron a empleados de una empresa pública con sede en este enclave que no salieran de sus dependencias durante la hora que se prolongó el registro, en el que, al final, no se encontró droga ni efectos de interés para la investigación.

En ese operativo, los investigadores contaron con el respaldo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS 8), que tiene su base en el aeropuerto Tenerife Norte.