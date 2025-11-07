Granadilla
Extinguen el fuego que destruyó la cabaña de un campamento
Los bomberos actuaron para evitar que se extendiera a otras casetas y al monte
Efectivos terrestres trabajaron ayer en la extinción de un incendio originado en una cabaña del campamento Madre del Agua, en Granadilla. La emergencia no ocasionó daños personales, y se descartó el riesgo de propagación a la masa forestal de la zona, según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes).
El suceso se produjo en torno a las 6:38 horas, cuando la sala del 1-1-2 recibió el aviso del suceso.
Las llamas afectaron a la mencionada cabaña y a árboles cercanos.
Indicaron las fuentes consultadas por Europa Press, que no había «riesgo de propagación a la masa forestal» próxima al lugar de afección, si bien la columna de humo es «bastante visible».
Mientras, las personas usuarias del campamento aguardaron en una zona segura a la espera de ser evacuadas del enclave.
Agentes del área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, guardas rurales y agentes de la Policía Local y Guardia Civil trabajaron en la zona para controlar las llamas en la zona forestal del sureste de Tenerife.
