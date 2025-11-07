Extinguen el fuego que destruyó la cabaña de un campamento

Efectivos terrestres trabajaron ayer en la extinción de un incendio originado en una cabaña del campamento Madre del Agua, en Granadilla. La emergencia no ocasionó daños personales, y se descartó el riesgo de propagación a la masa forestal de la zona, según informó el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes).

El suceso se produjo en torno a las 6:38 horas, cuando la sala del 1-1-2 recibió el aviso del suceso.

Las llamas afectaron a la mencionada cabaña y a árboles cercanos.

Indicaron las fuentes consultadas por Europa Press, que no había «riesgo de propagación a la masa forestal» próxima al lugar de afección, si bien la columna de humo es «bastante visible».

Mientras, las personas usuarias del campamento aguardaron en una zona segura a la espera de ser evacuadas del enclave.

Agentes del área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, guardas rurales y agentes de la Policía Local y Guardia Civil trabajaron en la zona para controlar las llamas en la zona forestal del sureste de Tenerife.