Trabajan en la extinción de un incendio originado en la cabaña de un campamento en Granadilla

Efectivos terrestres trabajan este viernes en la extinción de un incendio originado en una cabaña del campamento Madre del Agua, en Granadilla de Abona (Tenerife). Por el momento, la emergencia no ha ocasionado daños personales, y se descarta el riesgo de propagación a la masa forestal de la zona, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario.

El suceso se produjo en torno a las 6:38 horas de este viernes, cuando el Cecoes 112 recibió el aviso comunicando la emergencia. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en extinguir el incendio, que por ahora afecta a una cabaña del campamento y a árboles cercanos, sin generar daños personales.

Bomberos intervienen en el incendio de un campamento en Tenerife. / El Día

Por ahora, indican las fuentes a Europa Press, "no hay riesgo de propagación a la masa forestal" próxima al lugar de afección, si bien la columna de humo es "bastante visible". Mientras, las personas usuarias del campamento aguardan en estos momentos en una zona segura a la espera de poder ser evacuadas del lugar.

Agentes de Medio Ambiente, guardas rurales y agentes de la Policía Local y Guardia Civil trabajan en la zona para intentar controlar las llamas de este incendio en el sur de Tenerife.