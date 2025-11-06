Narcotráfico en Canarias: La organización desmantelada distribuía hachís y cocaína en Tenerife y Gran Canaria

La operación conjunta desarrollada en días pasados por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Tenerife y Gran Canaria contra una supuesta organización criminal ya ha permitido la detención de unas quince personas por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, entre otras infracciones penales.

Supuestamente, los integrantes de este grupo estaban dedicados a la introducción y distribución de cocaína y hachís en diferentes enclaves de ambas islas.

La mayoría de arrestos se ha llevado a cabo en diferentes enclaves del área metropolitana de Tenerife, de forma concreta en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

Investigación

Pero también se han hecho intervenciones en Gran Canaria, ya que una ramificación de la banda organizada estaba asentada en esta última isla.

La investigación del EDOA de la Guardia Civil y la UDYCO de la Policía Nacional ya ha permitido detener a 15 personas

La investigación ha sido desarrollada por integrantes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife.

Y la operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna, que decretó el secreto de sumario sobre las actuaciones.

Seguimiento

Los profesionales de ambos equipos policiales dedicaron varios meses a estudiar los movimientos de los cabecillas y del resto de este grupo jerarquizado, con el objetivo de comprobar que realmente estaban dedicados a la introducción en el Archipiélago de sustancias estupefacientes, así como su venta a diferentes traficantes de menor nivel, y hábitos.

La operación se explotó en el transcurso de la mañana del pasado martes, con detenciones, entradas y registros en varios lugares, donde no se escatimaron recursos humanos y materiales.

Actuación en Barranco Las Lajas

Una de las intervenciones se desarrolló a primera hora del 4 de noviembre en una finca situada en el límite entre las localidades de Barranco Las Lajas y Agua García, en las medianías del municipio de Tacoronte.

Puerta reventada en Barranco Las Lajas / El Día

La llegada de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS 8) con base en el aeropuerto de Tenerife Norte, con armas de fuego, llamó la atención de trabajadores y vecinos que se hallaban por dicha zona.

Otros agentes de paisano optaron por cubrir sus rostros con bragas o pasamontañas. En el dispositivo también actuó un helicóptero de la Guardia Civil.

Los funcionarios de dicha unidad de intervención reventaron una puerta en dicho domicilio de la carretera general.

Sin embargo, precisamente en dicho enclave no se encontró droga ni efectos de interés para la operación, según confirmaron las fuentes consultadas.