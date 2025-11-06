Mañana caótica en las autopistas de Tenerife: objetos metálicos, sillas y un perro provocan fuertes retenciones
También se ha producido un accidente leve entre un coche y una moto
Los conductores que circulaban este jueves por las autopistas de Tenerife han tenido una mañana caótica a causa de las retenciones provocadas por diversos incidentes.
Según informa el 112 Canarias, en la autopista del sur (TF-1) se produjo la caída de objetos metálicos a la vía, sobre las 08:15 horas. Este incidente, ocurrido a la altura de Güímar, causó que dos vehículos pincharan, provocando los avisos de otros conductores y generando fuertes retenciones.
Además, también durante la mañana y en la misma vía, en los túneles de Güímar, un podenco cruzó la carretera y fue atropellado.
Accidente de tráfico
Por su parte, en la autopista del norte (TF-5), sobre las 07:45 horas, se produjo un choque entre un coche y una moto. El accidente, de carácter leve, tuvo lugar a la altura de La Victoria, en dirección norte. En este caso, intervinieron una ambulancia del SUC, la Guardia Civil y personal de Carreteras.
Y, alrededor de 20 minutos después, apareció una silla en la misma autopista, a la altura de Alcampo La Laguna.
