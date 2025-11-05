Narcotráfico en Tenerife: Una decena de detenidos y un registro fallido en el norte de la Isla

Investigadores de la Guardia Civil realizaron una operación contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales por parte de una presunta organización criminal que ha sido desmantelada en Tenerife.

Agentes especializados en la lucha contra la distribución de estupefacientes, con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS-8), llevaron a cabo una decena de detenciones en el mencionado despliegue efectuado este pasado martes.

La actuación está coordinada por la Fiscalía Antidroga de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna.

Intervención en Tacoronte

A primera hora de la mañana, una pareja de agentes de paisano esperaba en un coche camuflado junto a la carretera general, en el límite entre Barranco Las Lajas y Agua García, en Tacoronte.

Poco después llegaron al lugar numerosos investigadores y profesionales del GRS-8, que actuaron con pasamontañas y armas de fuego por razones de seguridad.

En el despliegue también tomó parte el helicóptero del cuerpo, lo que ya empezó a llamar la atención de algunos residentes en dicha zona del norte de la Isla.

En presencia de, al menos, uno de los arrestados, integrantes del Instituto Armado reventaron a mazazos una puerta de una de las fincas que se halla en la carretera general.

Daños en la puerta reventada / El Día

Advertencia a los vecinos

Los funcionarios del cuerpo de seguridad advirtieron a personal de una empresa pública y a vecinos que se introdujeran en sus dependencias y sus domicilios mientras duraba la actuación.

Aquellos ciudadanos que viven en las inmediaciones y que no se habían percatado todavía del operativo, se asustaron por los fuertes golpes en una puerta metálica oscura.

El edificio donde actuaron los guardias civiles tiene varias viviendas alquiladas, al igual que un salón situado en la planta baja, que supuestamente está arrendado a una empresa dedicada a las obras y reformas y que utiliza el recinto para guardar diverso material de construcción.

La puerta reventada por los agentes da acceso a una escalera para llegar a viviendas de la primera planta, así como a una finca situada en la trasera del mencionado inmueble, explicaron algunos vecinos.

Según las fuentes consultadas por EL DÍA, en dicho recinto los investigadores no encontraron sustancia estupefaciente alguna ni otros efectos de interés para el caso. Esa intervención duró una hora aproximadamente.

Por ahora se desconoce por qué los guardias civiles decidieron registrar ese espacio. En estos momentos, la operación se encuentra bajo secreto de sumario.