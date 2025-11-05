Motorista herido en una carretera escenario de carreras ilegales en Tenerife

Un motorista de 33 años, vecino de Arona, resultó herido tras sufrir una caída cuando conducía una moto en la carretera de La Chiquita (TF-465), en el municipio de Guía de Isora, que sirve de escenario para carreras ilegales de coches y motocicletas de gran cilindrada desde hace varias décadas, sobre todo los fines de semana.

El siniestro se produjo a las 13:26 horas del pasado domingo, cuando la víctima circulaba en sentido ascendente con su Aprilia RS 660.

Policías locales de Guía de Isora fueron los primeros en llegar al lugar. El afectado relató que tenía dolores en la espalda y en un brazo a raíz del accidente. Fue evacuado en una ambulancia a Urgencias del Hospital del Sur.

Conducción segura

El cuerpo de seguridad solicita la máxima prudencia a los motoristas y evitar el exceso de velocidad, así como que piensen en su vida, su integridad física y sus familiares.

Ante las habituales infracciones por conducción temeraria o exceso de velocidad, algunos expertos aconsejan el establecimiento de un radar de tramo en la mencionada carretera.