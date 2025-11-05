Localizan en Tenerife a dos menores en un posible caso de sustracción parental
La madre viajó desde otra isla para recoger a sus hijos
Agentes del Grupo de Menores y Familia de la Policía Canaria han localizado en Tenerife a dos menores de edad y los han devuelto a su madre en cumplimiento de una orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que investigaba un posible caso de sustracción parental.
La actuación se inició después de que la madre, que tiene la guarda de los niños reconocida por una resolución judicial firme, denunciara que el padre se negaba a entregarlos pese a los requerimientos del juzgado, según ha informado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Tras varias gestiones de investigación, los agentes localizaron a los menores en el domicilio paterno, añade la Consejería en un comunicado en el que precisa que la intervención se desarrolló "con especial sensibilidad y teniendo siempre como prioridad el bienestar de los niños".
Gracias a la mediación de los agentes de la Policía Canaria, el padre accedió a entregarlos de manera voluntaria, lo que permitió evitar cualquier situación de tensión o perjuicio emocional.
Entrega a la madre
Una vez garantizada la protección de los menores, los agentes contactaron con la madre, que se desplazó de urgencia desde otra isla para recogerlos.
La entrega se realizó bajo supervisión policial y en condiciones de total seguridad.
Detención
Posteriormente, el padre fue detenido al constar una orden judicial de búsqueda, detención y personificación dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna.
Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial y se informó tanto al juzgado que ordenó la intervención como a la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
