Localizan una familia de felinos salvajes durante una operación antidroga en Canarias

Una importante operación antidroga en Canarias ha destapado un posible delito contra la fauna silvestre protegida. Así lo explica la Guardia Civil en un comunicado en el que explican que incautaron cinco felinos salvajes africanos durante los registros de la operación conocida como 'Lazos de sangre' en la que se detuvo al líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España.

En una de las inspecciones realizadas en una finca particular de Gran C los agentes descubrieron la presencia de varios animales de origen exótico. El Seprona comprobó que en la finca existía un recinto cerrado de unos 50 metros cuadrados, con malla metálica y doble puerta de acceso que albergaba cinco ejemplares de leptailurus serval.

Continuando con las investigaciones, los agentes determinaron que los animales habían sido introducidos en Canarias sin la preceptiva autorización CITES ni control aduanero o sanitario, por lo que se investiga a tres personas por un delito contra la fauna silvestre protegida, además de posibles infracciones administrativas y aduaneras.

Un ejemplar de serval localizados en Gran Canaria. / El Día

Traslados

Los animales, una hembra adulta gestante, un macho adulto y tres crías de aproximadamente cuatro meses de edad, fueron trasladados en un primer momento a la Fundación Neotrópico, en Tenerife, un centro especializado en fauna exótica tras la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, según recoge Efe, a finales de octubre tres de los animales ( un macho, una hembra y su cría) fueron trasladados a Oasis Wildlife Fuerteventura donde permanecerán en depósito judicial y recibirán atención especializada y seguimiento veterinario continuo, ha informado el centro en un comunicado. De los otros dos ejemplares no ha trascendido su situación.

El objetivo común ha sido garantizar la seguridad y el bienestar de los servales en cada fase del proceso, revisando las medidas de los transportines, asegurando su hidratación y controlando la temperatura durante el trayecto.

Durante el traslado se aplicaron los protocolos de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), priorizando la reducción del estrés mediante la ausencia de ruidos, luces intensas y aglomeraciones.

Cuidados

Antes de su traslado a Fuerteventura, los tres servales permanecieron en la Fundación Neotrópico, donde completaron el protocolo de cuarentena establecido para animales intervenidos por tráfico ilegal.

Durante este periodo se realizaron análisis coprológicos y hematológicos, incluyendo bioquímica sanguínea y hematocrito para evaluar su estado de salud y descartar la presencia de parásitos o patologías.

G. C./P. N.

A su llegada a Oasis Wildlife Fuerteventura, fueron revisados por el equipo veterinario y de cuidadores, que los liberó en un recinto adaptado a su especie para facilitar su adaptación.

Oasis Wildlife Fuerteventura ha diseñado una instalación amplia, segura y natural, con vegetación, zonas de sombra y refugios que permiten a los servales trepar, explorar y expresar comportamientos naturales.

Delito

La introducción de este tipo de animales constituye una infracción grave, dado que el Decreto 30/2018 del Gobierno de Canarias prohíbe expresamente la tenencia, cría y comercio de animales salvajes potencialmente peligrosos, incluyendo todos los felinos de la familia felidae, salvo el gato doméstico (felis catus).

Asimismo, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales refuerza esta prohibición al no permitir su tenencia como animal de compañía.

La colaboración ciudadana es esencial para detectar y prevenir el tráfico ilegal y la tenencia no autorizada de especies protegidas o prohibidas, una de las principales amenazas a la biodiversidad y al equilibrio ecológico.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recuerdan a la ciudadanía que la tenencia, cría, transporte o comercio de animales salvajes o exóticos, así como de especies incluidas en el Convenio CITES o prohibidas, requiere autorización previa y registro ante la autoridad administrativa CITES o el órgano autonómico competente.

Cualquier persona que posea animales de estas características debe comunicarlo a las autoridades competentes o fuerzas y cuerpos de seguridad, para comprobar su legalidad y, en su caso, proceder a su regularización o entrega voluntaria.

La regularización voluntaria evita sanciones o responsabilidades penales y contribuye a proteger la biodiversidad y la seguridad ciudadana, previniendo la tenencia y reproducción de fauna potencialmente peligrosa o invasora.