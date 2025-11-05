La caída de una piedra en la piscina natural de Los Abrigos hiere a una mujer

Una mujer de 55 años se encuentra herida tras caer una piedra en una zona de difícil acceso en la costa de Tenerife.

En concreto, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo en las inmediaciones de la piscina natural de Los Abrigos, municipio de Granadilla de Abona.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada en el lugar en el que se encontraba. Mientras que efectivos de Bomberos de Tenerife colaboraron con el personal sanitario y la evacuaron en camilla hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia, para ser trasladada al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La mujer presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado.

Por su parte, la Policía Local intervino en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona y realizó los informes oportunos.