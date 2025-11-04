Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista resulta herido moderado tras una caída en la TF-281, en el municipio de Arafo

El accidente ocurrió a primera hora de este martes y el afectado, un hombre de 31 años, fue trasladado al Hospital Quirón Tenerife

Un operador de la sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Un operador de la sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un motorista ha resultado herido de carácter moderado en la mañana de este martes tras sufrir una caída accidental en la TF-281, a la altura del punto kilométrico 2, dentro del municipio tinerfeño de Arafo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso se produjo a las 07:39 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta que informaba de la caída del motorista en la citada vía. Hasta el lugar se desplazaron los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Guardia Civil.

El personal sanitario del SUC asistió al herido, un hombre de 31 años, que presentaba un traumatismo en un miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones, y lo trasladó en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Quirón Tenerife. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

TEMAS

Tracking Pixel Contents