Un hombre resulta herido moderado en una colisión múltiple en la TF-1, a la altura de Candelaria

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado en la mañana de este martes, 4 de noviembre, tras una colisión entre tres vehículos registrada en la autopista TF-1, a la altura del punto kilométrico 18, en sentido Sur, dentro del municipio de Candelaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente ocurrió a las 08:36 horas, momento en el que el 112 recibió la alerta e inmediatamente activó los recursos de emergencia necesarios.

Hasta el lugar acudió una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió al afectado, un hombre que presentaba un traumatismo en un miembro superior y cervicalgia de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Quirón Tenerife.

La Guardia Civil se encargó de instruir el atestado correspondiente, mientras que el Servicio de Mantenimiento de Carreteras trabajó en la limpieza y normalización del tráfico en la zona, que sufrió retenciones puntuales debido al accidente.