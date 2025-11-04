Herido un hombre tras ser atropellado en Tenerife

Un hombre de 80 años ha resultado herido tras ser atropellado en la carretera del Sobradillo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, el accidente se produjo sobre las 16:30 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El afectado sufrió policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al afectado en el lugar de los hechos, mientras que la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.