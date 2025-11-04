La clínica estética que cerró sus tiendas en Canarias entra en preconcurso de acreedores: "Es un contexto crítico para el sector"

El centro médico estético 360 Clinics, que anunció la semana pasada el cierre de sus siete franquicias en Canarias, ha entrado en preconcurso de acreedores y ha informado a los cientos de clientes afectados de que "no es posible continuar, reanudar ni reprogramar" los tratamientos contratados hasta que avance el proceso. La intención de la compañía, según ha señalado en un correo electrónico, es establecer un "plan de reorganización" para atender "de forma progresiva y segura" los servicios pagados y pendientes de ejecutarse.

La empresa ha confirmado en su página web el cierre temporal de todas sus clínicas en España y justifica esta decisión por encontrarse en un "contexto crítico para el sector médico-estético". En concreto, asegura que "no se ha logrado una recuperación plena" tras la crisis sanitaria del Covid-19 y que la reducción "drástica y continuada del crédito al consumo" ha limitado la capacidad de los clientes para acceder a estos tratamientos.

360 Clínics contaba en Gran Canaria con tres locales en La Mareta (Telde), Los Alisios y Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), cuyos perjudicados han creado un grupo de WhatsApp que ya cuenta con más de 260 usuarios. En Tenerife, la cadena tenía otros cuatro negocios —situados en La Laguna, Añaza, Meridiano y Tres de Mayo— y sus extrabajadoras estiman que pueden existir 400 usuarios con tratamientos pendientes.

Sesiones pendientes

Es el caso de Carolina, que contrató y financió hasta abril una promoción de 1.000 euros para su hija con parálisis cerebral, la cual tuvo que hacer primero un trabajo previo junto a su psicóloga para hacerse el láser. Fue ella misma la que terminó por elegir el local de Siete Palmas, aunque hasta el mismo día de la cita no sabía si se lo podría dar.

Sin embargo, su tratamiento se vio interrumpido ante el abrupto cierre de la clínica y a falta de numerosas sesiones. Ahora, se dispone a presentar una denuncia: "No creo que consigamos que nos devuelvan el dinero, pero al menos que los investiguen y no vuelvan a actuar así".

"No voy a volver a pillar cita en ninguna de estas franquicias porque las dos veces he perdido dinero"

Carlos ya se había visto en una situación similar dos años antes, cuando la clínica de Ivalia a la que acudía para hacerse la depilación con láser cerró de un día para otro. Esto le hizo cambiar de centro y optó por el 360 Clinics de Alisios, donde compró un bono de cuerpo completo en seis días diferentes. Sin embargo, solo pudo disfrutar de la mitad del servicio que pagó.

En la primera sesión todo parecía ir con normalidad, pero cuando le confirmaron la segunda cita a través de un mensaje se la habían cambiado al centro de Siete Palmas. Cuando llamó para preguntar el porqué de la modificación, le informaron de que la primera clínica había cerrado sus puertas. En la nueva llegó a recibir dos sesiones antes de que siguiera los mismos pasos. "Yo no voy a volver a pillar cita en ninguna de estas franquicias porque las dos veces he perdido dinero", indicó el afectado.

Cambio de citas

Isabel y su marido continúan pagando más de 2.000 euros por los tratamientos con láser que contrataron para ellos y sus dos hijos, los cuales tampoco llegaron a completarse. Antes del cierre, ya notaron algunas cosas extrañas, como las citas que cambiaban de fecha sin previo aviso o que, bajo el argumento de que se había roto la máquina, les cambiaban de centro.

"Ahora están más comunicativos, pero aun así es como hablar con un robot que pone un mensaje de corta y pega", cuestionó esta usuaria, que creó la plataforma de afectados y ha denunciado estos hechos.