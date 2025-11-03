El Gobierno de Canarias declara la prealerta por riesgo de incendios forestales en cinco islas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (INFOCA).

La decisión se adopta tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes especializadas, ante la previsión de un episodio de calor inusual para estas fechas, que se dejará sentir especialmente en zonas de medianías.

Según los datos disponibles, las temperaturas alcanzarán e incluso superarán los 30 grados, y en algunos puntos podrían rebasar los 34 ºC, acompañadas de baja humedad relativa y vientos del sur, con probabilidad de entrada de calima.

Desde la Dirección General de Emergencias se recuerda que estas condiciones incrementan el riesgo de incendios forestales, por lo que se recomienda extremar las precauciones, evitar el uso de fuego en zonas rurales o forestales y seguir los consejos de autoprotección difundidos por el Gobierno de Canarias.

La declaración de prealerta implica un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y la coordinación de recursos de emergencia en todas las islas afectadas, para actuar de manera inmediata si la situación lo requiere.