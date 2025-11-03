Detenido un fugitivo reclamado por las autoridades belgas por delitos de trata de seres humanos
El detenido presentaba una Orden Europea de Detención y Entrega por presuntos delitos de trata de seres humanos y pertenencia a grupo criminal, pudiendo enfrentarse a 20 años de prisión
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Granadilla de Abona (Tenerife), a un fugitivo reclamado internacionalmente por las autoridades de Bélgica por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos y pertenencia a grupo criminal, hechos por los que podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión.
La solicitud de localización y detención fue recibida con carácter urgente el 13 de octubre de 2025, iniciándose de forma inmediata las gestiones tendentes a la localización de esta persona. Las investigaciones permitieron obtener información sobre varios posibles domicilios del reclamado en la localidad de los Abrigos, término municipal de Granadilla de Abona, donde fue detectado un vehículo de matrícula extranjera vinculado al investigado.
En el transcurso del operativo, los agentes confirmaron la identidad del fugitivo y coordinaron su interceptación en condiciones de seguridad, procediendo a su detención sin incidentes. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias correspondientes, quedando posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.
