Cae en Tenerife por la trata de mujeres latinas en Bélgica

Un individuo ecuatoriano de 36 años presuntamente se dedicaba a la trata de seres humanos y formaba parte de una organización criminal en Bélgica. Según los investigadores belgas que le seguían los pasos por sus supuestas actividades delictivas, se especializó en la captación de mujeres latinoamericanas para que fueran explotadas en dicho país europeo.

Debido a su origen, era conocido por el alias de Quito, en referencia a la capital ecuatoriana.

Antes de ser capturado, el individuo huyó de ese territorio y trató de esconderse en un lugar en el que pudiera pasar desapercibido y vivir con cierta tranquilidad.

Y es que ahora puede enfrentarse a una condena de hasta veinte años de prisión.

Reclamación

Las autoridades belgas dictaron una orden europea de detención y entrega (OEDE) por las referidas infracciones penales, que presuntamente fueron cometidas durante el 2023.

Hacía más de un año que Quito se había establecido en el sur de Tenerife, según las estimaciones de las fuerzas de seguridad.

El Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife recibió una notificación hace tres semanas, el pasado 13 de octubre, para que intentara localizar y detener al mencionado hombre.

El vehículo

Quito utilizaba para desplazarse un coche de marca alemana y con matrícula de Bélgica. Y se había asentado en uno de esos enclaves que un día fueron un humilde pueblo pesquero y que en la actualidad sirven como localidad dormitorio en la zona Sur.

Los agentes destinados en la Isla comenzaron de forma inmediata las gestiones para tratar de dar con el paradero del varón ecuatoriano.

Y ese trabajo dio sus frutos. Los policías nacionales consiguieron encontrar varios posibles domicilios de Quito en el núcleo costero de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla de Abona.

En dicho enclave se localizó el vehículo usado por el fugitivo para desplazarse en Tenerife.

Captura

Con las imágenes y la información proporcionada por los agentes belgas, los integrantes del Grupo de la Policía Nacional consiguieron confirmar que se trataba de la persona que andaban buscando.

Para llevar a cabo su captura, se coordinó un dispositivo que garantizara su arresto sin que hubiera situaciones de riesgo.

Después de ser apresado e ingresado en prisión, la autoridad judicial competente ya ordenó su extradición a Bélgica para que pueda ser juzgado.