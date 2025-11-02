Centenares de afectados por el cierre de una clínica estética en Canarias: «Debo mil euros por un servicio que no voy a recibir»

Cristina cruzó hace dos meses la puerta de 360 Clinics, un centro médico estético con franquicias en Gran Canaria, Tenerife y Península. En su caso, acudió al establecimiento de Siete Palmas. Las trabajadoras le dieron confianza y decidió ponerse en sus manos para realizar un tratamiento de depilación láser y masajes en la mayoría del cuerpo. «El bono me costó mil euros y opté por financiar parte, sobre todo porque ellas me lo recomendaron», explica por teléfono. Cristina solo se ha dado una sesión.

Este lunes recibió un mensaje. «360 Clinics le informa que está en proceso de reorganización interna y suspende temporalmente la actividad de su centro de 7 Palmas. Le contactaremos pronto», puede leerse en él. Como ella, hay centenares de afectados en el Archipiélago: solo en Gran Canaria suman 96 perjudicados en un grupo de WhatsApp que han creado para denunciar; 885 en una página de Facebook de toda España. Una cifra que sube conforme pasan las horas. Extrabajadoras de Tenerife afirman que solo en esta Isla pueden llegar a ser 400.

«Ahora me quedo sin tratamiento, y lo peor, tengo que seguir pagando a la financiera, a Cofidis, para no entrar en su lista de morosos y que me perjudiquen por los intereses. Pagar casi mil euros por un servicio que no voy a recibir», se lamenta Cristina, con la intención de sumarse a las afectadas y presentar una denuncia colectiva.

360 Clinics tenía negocios en los centros comerciales de La Mareta (Telde), Los Alisios y Siete Palmas (Las Palmas de Gran Canaria). Todos han cerrado; el último, esta semana, el de Siete Palmas. Y lo han hecho sin previo aviso. Lo mismo ha ocurrido en Tenerife: La Laguna, Añaza, Meridiano y Tres de Mayo, esta con el nombre de EOS Tenerife y la última en bajar su verja, también esta semana.

Mensaje del cierre temporal de 360 Clinics que recibieron algunos afectados / LP/DLP

Cuando los clientes —algunos— recibieron el mensaje que hizo sonar el teléfono de Cristina la tienda ya tenía las luces apagadas y un cartel de «cerrado temporalmente» junto a un correo electrónico.

Omaira, afectada en Gran Canaria, decidió escribirles buscando que le devolviesen el dinero por los servicios contratados para ella y su hijo, menor de edad. En su caso pagó 249 euros y este viernes ya denunció ante la Policía Nacional. «En el correo lo que nos dicen es que hay una suspensión temporal de la actividad y que no es posible realizar traslado de tratamientos ni recibir reembolsos», explica.

Ellos creen que esa suspensión temporal será definitiva. Así ha ocurrido en centros de la Península ubicados en Galicia, Vitoria, Albacete, Murcia o Jaén. Y así ha sucedido en todos los que tenían en Canarias, hasta el cierre de estos dos últimos, sin que ninguno haya vuelto abrir.

Hasta la clausura, no tenía queja con la atención de la clínica. «Primero nos tratamos en Los Alisios, en febrero, y como vimos resultados, a los seis meses renovamos el tratamiento. Iban a ser otras seis sesiones. Estaba súper contenta. El 16 de noviembre tenía que volver», se lamenta y critica la «falta de honestidad». Sienten que los han dejado tirados. «Como si el dinero cayese del cielo. Un chasco, pagar una cosa para no disfrutarla».

En el mismo caso se encuentra Evelyn, que llegó a 360 Clinics en 2022 y pagó por un bono de doce sesiones más cuatro de regalo. Una promoción de apertura. Solo se ha realizado ocho de las contratadas, al tener que suspender el tratamiento por su embarazo: le faltan las cuatro restantes más otras tantas de la promoción.

Nuevas citas agendadas

«Me daban sesiones de 20 minutos cuando eran de una hora. En la última me quejé, me hicieron una quemadura pese a que decía que me estaba doliendo», revela. El lunes acudirá a denunciar. «Seguro que hay muchos más afectados que todavía no han contactado con nosotros», opina. «Cuesta mucho pensar que reabrirán, cuando han cerrado de la noche a la mañana y no nos responden», critica. Fraude —presunto— es la palabra de la que todos hablan.

Yaiza —nombre ficticio— se trató el viernes de la semana pasada por última vez, y no le dijeron que el lunes cerrarían. «Es más, me dieron cita para el 22 de diciembre y me preguntaron si quería contratar más sesiones», cuenta. Su hija, su nuera y su hermana son otras tres perjudicadas que no entienden qué ha pasado «porque las clínicas iban bien, siempre había gente». La hermana de Yaiza, que contrató un bono de depilación de 118 euros —ya había recibido antes otros tratamientos—, ha llamado en repetidas ocasiones al teléfono de atención al cliente. La línea no suena. Este diario se ha puesto en contacto con dos teléfonos diferentes de 360 Clinics para obtener su versión, sin éxito.

Pero los incumplimientos la franquicia no solo afectan presuntamente a los clientes. Beatriz —también nombre ficticio para evitar represalias— trabajó para ellos en la clínica de Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife. Comenzó en junio y en septiembre decidió dejarlo. «La nómina de junio la cobré el 12 de julio; la de julio, el 20 de agosto; la de agosto, el 24 de septiembre y la de septiembre ya no me la han pagado», asegura.

«Cuando les reclamamos el pago, a otras compañeras y a mí nos dijeron que tuviésemos paciencia, que las cosas iban a mejorar. Ahora creo que solo ganaban tiempo para cerrar. Ninguna ha cobrado», subraya, sin obtener respuesta a todos los correos y llamadas enviados a recursos humanos. Centenares de afectados buscan respuestas, saber realmente si se trata de un cierre temporal o definitivo y la devolución del dinero, mientras el silencio impera en 360 Clinics.