Un pescador resulta herido tras caer desde los acantilados de La Isorana, en Guía de Isora

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató este sábado a un hombre de 58 años que resultó herido tras caer desde los acantilados de La Isorana, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.

El suceso se produjo a las 08:07 horas, momento en que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta informando de que un pescador había caído al mar desde la zona de costa y precisaba asistencia sanitaria tras ser rescatado por otros compañeros.

Hasta el lugar se desplazaron diversos recursos de emergencia. Los Bomberos de Tenerife, tras valorar la dificultad del terreno y la evacuación por vía terrestre, solicitaron la intervención del helicóptero de rescate del GES, que se encargó de izarlos desde la zona costera hasta una zona segura.

La aeronave trasladó al afectado hasta la helisuperficie de los Bomberos Voluntarios de Adeje, donde lo esperaba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios asistieron al herido, que presentaba contusiones de carácter moderado, y lo trasladaron en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo de emergencia desplegado en la zona.